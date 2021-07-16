السيسي: «تكلفة المشروعات في الأراضي الفاضية أقل بكتير»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «الدولة نفذت الطريق الدولى الساحلي حتى مطار العلمين وطوله 24 كيلومتر في أقل من شهر، وممكن حد يقول إن المشروعات دي تكلفتها كبيرة بتعملوها ليه! إحنا بنعملها عشان تكلفتها دلوقتي والأرض الفاضية أقل بكتير من إننا نسيب الأمور وعملنا مشروعات الزراعة فقط».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجولة التي أجراها صباح اليوم الجمعة، تفقد خلالها مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي: «إحنا بنشتغل بالتوازي في مناطق فاضية بسهولة وبيسر، وتكلفة أقل من إننا نستنى لما العمار ييجي والمرافق تتحط، ونضطر وقتها نشيل المرافق ونعمل مرافق جديدة».

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.