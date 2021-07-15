محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ: حياة كريمة فخر.. وسعيد بتكريم الرئيس

أكد محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات ومنسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، فخره بمشروعات المبادرة التي يجري تنفذها في 18 قرية رئيسية بمركز مطوبس التابع للمحافظة، مشيراً إلى سعادته بتكريم الرئيس لمنسقي المبادرة الرئاسية، التي غيرت الحياة في القرى من التهميش للتنمية وتوفير حياة كريمة لأهاليها.

وقال منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ« الوطن» مساء اليوم الخميس، إن المبادرة بدأ العمل بها في شهر مايو الماضي، وجرى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، موضحاً أن مركز مطوبس كان مركزاً للهجرة غير الشرعية، وظل مهمشاً لفترات طويلة، إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، فمنع الهجرة الشرعية، بإقامة أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، وهو مشروع «غليون»، فضلاً عن اختياره لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، باعتباره الأكثر احتياجاً، ويرجى تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي وتبطين للترع، فضلاً عن إقامة محطات تحلية وصرف صحي، بالإضافة إلى إقامة مجمعات خدمية ومدارس لخدمة الأطفال والطلاب، لعدم قطع مسافات طويلة أثناء الذهاب لمدارسهم.

وأوضح منسق حياة كريمة بكفر الشيخ أن هناك مشروعات أخرى تتم في إطار التحول الرقمي، منها رقمنة كافة الخدمات وإقامة كابلات فايبر لتقوية شبكات الاتصالات، فضلا عن المجمعات الصحية وتطوير الوحدات، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين الجهات المنفذة للمشروعات، بالإضافة إلى متابعة نسب التنفيذ أولاً بأول، وعرض تقارير على محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، فضلاً عن زيارة المشروعات على أرض الواقع، للتأكد من سير انتظام العمل بها.

ووجه «رأفت» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «فخورين بكل اللي بيتم على أرض مصر، وأرض كفر الشيخ، وشرف لي العمل بالمشروع، وأن أكون مسؤولاً عنه ضمن فريق كبير يسعى ويجتهد ويحقق أحلام أبناء مصر في الجمهورية الجديدة، وفخورين بدعم الدولة للقرى الأكثر احتياجاً، والمشروعات في كفر الشيخ، وراءها جنود مجهولين يعملون ليل نهار، سواء شباب متطوعين أو جهات منفذة».

يذكر أن قطار التطوير بدأ منذ فترة في قرى مركز مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهو المركز الوحيد الذي ينفذ فيه المبادرة، وتولى محمد رأفت مسؤولية معاون محافظ كفر الشيخ، في شهر يناير الماضي، بدلاً من هيام الطباخ، التي جرى انتخابها ضمن القائمة الوطنية لعضوية مجلس النواب.