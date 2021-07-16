هل تعمل المحاكم يوم السبت؟.. مصدر يوضح موقفها في عطلة العيد

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات الماضية حول «هل تعمل المحاكم يوم السبت في مصر»، وذلك عقب قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو ليصبح من يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، حتى يوم السبت 24 يوليو 2021.

هل تعمل المحاكم يوم السبت في مصر في ظل إجازة العيد؟

ونفي مصدر قضائي، لـ«الوطن»، عمل المحاكم يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، مؤكدا أنها ستكون في العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو.

وأوضح المصدر، أن المحاكم المختلفة ستعود للانعقاد لمتابعة والنظر في القضايا المختلفة الماثلة أمامها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو المقبل.

توجيه رئاسي سر تعديل موعد إجازة عيد الأضحى 2021 بزيادتها يومين

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر توجيهاته خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري المنفذ ضمن مشروع «حياة كريمة»، والمنعقد في استاد القاهرة الدولي أمس الخميس الموافق 15 يوليو، بأن يتم زيادة عدد أيام عيد الأضحى المبارك بمناسبة إطلاق المشروع القومي الضخم.

ويعتبر مشروع تطوير الريف المصري، أكبر مشروع تنموي في القرن الواحد وعشرين، وهو المشروع الذي يستهدف تنمية وتطوير القرى في المحافظات المختلفة والقرى الأكثر فقراً، وتنفيذ العديد من التدخلات لرفع مستوى معيشة المواطنين، وهو المشروع الذي ستبلغ تكلفته التقديرية نحو 700 مليار جنيه، ويستفيد منه أكثر من 50 مليون مواطن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو ليصبح من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، حتى يوم السبت 24 يوليو المقبل، قبل أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتغيير هذا الموعد ليصبح من يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، حتى يوم 24 يوليو.