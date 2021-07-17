منها رفع الطوارئ.. 5 إجراءات لمستشفى بنها الجامعي من أجل عيد الأضحى

أعلنت إدارة جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث اتخذ مستشفى بنها عدة إجراءات لضمان استمرارية الخدمة الصحية للمواطنين المترددين عليه واستقبال حالات الطوارئ والحوادث أثناء إجازة العيد.

«الوطن»، تستعرض إجراءات مستشفى بنها الجامعي لمواجهة طوارئ عيد الأضحي.

تعرف على إجراءات رفع الطواري ببنها الجامعي في عيد الأضحي

أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعي أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لرفع الطوارئ في عيد الأضحي هي:

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية.

زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

التشديد على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كل المستويات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة وتنظيم الإجازات والراحات.

المدير التنفيذي ببنها الجامعي: كل الخدمات متوفرة دون توقف في عيد الأضحي

قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم رفع درجة الاستعداد بالأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال عيد الأضحي

وأكد «الدخاخنى»، على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كل المستويات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى بناء على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة.

ووجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة بنها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وتواجد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد «الدخاخنى»، توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة وتوفير الخدمات الطبية من تحاليل وأشعة والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية المناوبين ومعاونيهم خلال الأيام القادمة وأيام عيد الأضحى المبارك.

الجيزاوي: توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خلال عيد الأضحى

فيما وجه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات خلال عيد الأضحي، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.