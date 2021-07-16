منسق «حياة كريمة» في قنا: «ستجعل القرى تنافس المدن في الخدمات»

قال خالد أبو الوفا، المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» في محافظة قنا، إنه فخور بما يحدث في قرى ونجوع 5 مراكز بمحافظة قنا من مشروعات «حياة كريمة»، موضحًا أنها ستنقل هذه القرى لتكون منافسة للمدن من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن القيادة السياسية تدعم جميع المبادرة بكل الإمكانات المتاحة لديها لإنجاح المشروعات وإتمامها وفق معدلاتها الزمنية.

وتابع بأن المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذي عُقد في استاد القاهرة أمس، وحضره الرئيس السيسي والحكومة، كان بمثابة الفخر لي كوني المنسق العام للمبادرة في المحافظة، لافتًا إلى أن المبادرة مدتها 3 سنوات والقائمين عليها يعملون ليل نهار للانتهاء منها في موعدها المحدد.

حياة كريمة تستهدف 88 قرية في محافظة قنا

وكشف «أبو الوفا»، عن أن المبادرة تستهدف تطوير 19 وحدة محلية قروية بعدد 88 قرية تضم 492 نجع وعزبة وقرى وتوابع في 5 مراكز موزعة كما يلي: «33 قرية بمركز أبوتشت، 9 قرى بمركز فرشوط، 17 قرية بمركز دشنا، 3 قرى بمركز الوقف، 26 قرية بمركز قوص».

وأضاف أنه تم اختيار تلك القرى، وفقا لعدد من الضوابط والشروط، مثل معدلات الفقر ونقص الخدمات، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروعات تنموية بتلك القرى والنجوع تسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس على كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لأهالي القرى المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030.

منسق حياة كريمة بقنا: 14مليارا و500 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى

وأوضح «أبو الوفا» أن إجمالي المبالغ المرصودة لعمليات التطوير في تلك المراكز بتلك المرحلة بلغت نحو 14.5 مليار جنيه، بخلاف «سكن كريم» المستهدف تطوير ورفع كفاءة أكثر من 13300 منزل وأسرة بقرابة 66500 مواطن يستفادون من هذا المشروع، وأن إجمالي عدد المستفيدين من أهالي محافظة قنا عامة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرابة المليون ونصف من سكان تلك القرى المستهدفة في المراكز الخمسة المحددة في المرحلة الأولى.

خدمات حياة كريمة في قرى ونجوع محافظة قنا

ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها المبادرة، من ضمنها «تركيب وصلات مياه لأكثر من 35 كيلو متر، تبطين الترع، إنشاء محطات مياه، شبكات الصرف الصحي، إنارة أعمدة وشبكات الكهرباء، مراكز شباب، بناء مدارس جديدة، رفع كفاءة مدارس متواجدة بالفعل، عمل مجمع خدمات للمواطنين في كل قرية»، لخدمة أهالينا وتيسيرا على المواطنين، كمكاتب بريد وتأمينات وشؤون اجتماعية وشهر عقاري ووحدة محلية ووحدة إطفاء وإسعاف، حتى تصبح الخدمات التي تُقدم في تلك القرى مثل الموجودة في المدن.

وأكد «أبو الوفا»، أن قبل القيام بتلك المشروع في كل قرية عملنا حوارات مجتمعية مع المواطنين، حتى نعرف احتياجاتهم وتلبية مطالبهم، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل الخدمات اللي بيتم عملها حاليا بناء على رغباتهم.