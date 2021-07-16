الخرباوي: «حياة كريمة» أعظم مشروع قُدم لمصر منذ عهد محمد علي

قال ثروت الخرباوي، خبير شؤون الجماعات الإسلامية وسفير مبادرة «حياة كريمة»، إنه فخور باختياره أحد سفراء مشروع « حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه سيعمل بكل طاقته لإنجاح هذا المشروع الذي يُعتير مشروع القرن الـ21.

وأضاف الخرباوي في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من القرى المصرية تفتقد لمراكز الشباب والمكتبات والصرف الصحي وغيرها من التطورات الحديثة التي تتواجد في مصر، والتي سيعمل المشروع على تقديمها للمواطنين داخل القرى المصرية خلال الفترة المقبلة.

«حياة كريمة» هو أعظم مشروع قُدم لمصر

وتابع الخرباوي:«أري مشروع «حياة كريمة» هو أعظم مشروع قُدم لمصر منذ عصر محمد علي، وستتغير قرى مصر بأكملها من خلاله، ومع احترامي لجميع رؤساء مصر السابقين ماعدا «مرسي»، الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذي ينتهي من الإنجازات ثم يعلن عنها».

وأشار الخرباوي إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري البسيط وله رؤيته الخاصة والتي أثبت نجاحها ليس ذلك بالحديث أو الدموع وإنما بالإنجازات التي حدثت ومازالت تحدث على أرض الواقع في شتى أنحاء مصر:« أقول للشعب المصري إن الرئيس السيسي طبق بالفعل مقولته التي أطلقها في إحدى خطاباته الأخيرة «الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه» حيث كان للرئيس رؤية في التطبيق العملي لكي يحنو علي مصر».

السيسي يعلن انطلاق مبادرة حياة كريمة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس، انطلاق مبادرة «حياة كريمة»، موضحا أنه يستعين على تنفيذها توفيق الله، وثقته في قدرات الدولة المصرية وشعب مصر العظيم.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، والمذاع عبر التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، أمس: «اعتبر أن انطلاق حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة، الجمهورية المصرية القائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا».