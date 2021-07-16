منسق «حياة كريمة» بالغربية: «فخور بتكريم الرئيس لي»

أكد عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، أنه فخور بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، له في الاحتفالية الكبرى، تزامنًا مع انطلاق الجمهورية الثانية على مستوى قرى الريف بالمحافظات.

وقال «الحضري»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن التكريم جاء نتيجة ثمار عمل كبير لوضع خطط استراتيجية قوية، بتوجيهات من الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور الدكتور أحمد عطا، بالتنسيق مع نجوى العشيري سكرتير مساعد المحافظة، وزملائي من أعضاء المكتب الفني، وفريق البرنامج الرئاسي، سعيًا في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لكل المواطنين من أبناء القرى النائية لضمان تأسيس حياة كريمة مستقرة لهم.

وتابع «الحضري»، بأننا جميعًا نفخر داخل محافظة الغربية لمشاركتنا في دعم دور جميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية ومسؤولي مشروعات الطب البيطري والصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب، وتدشين مشروعات تبطين الترع، لضمان تحسين الخدمات وتطوير وتنمية الريف المصري.

وأشار عضو المكتب الفني إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تضمنت تطوير وتنمية ما يقرب من 54 قرية وما يزيد على 65 عزبة وتابعا لها، بتكلفة مالية تتراوح ما بين 3 إلى 6 مليارات جنيه، بموجب استهداف تحسين خدمات الصحة والتعليم وإقامة مكاتب ومراكز خدمات متكاملة وتحسين الخدمات والمرافق على مستوى الوحدات المحلية القروية بمركز زفتى.

وأعرب «الحضري» عن سعادته البالغة بهذا التكريم من الرئيس السيسي، وجاء تكليلًا لجهوده وجهود زملائه بالمكتب الفني ومؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مشروعات المبادرة بمركز زفتى، موجهًا الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، هنأ عضو المكتب الفني للمحافظ، منسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية، عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي عقد باستاد القاهرة بحضور أكثر من 30 ألف مشارك.

وأكد محافظ الغربية أن تكريم اليوم، يأتي في إطار دعم الدولة للقيادات الشبابية المؤهلة لاستلام القيادة في المستقبل، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في اختيار مجموعة من الشباب المتميزين في الجهات الحكومية المختلفة، لتكوين المكتب الفني للمحافظ، والذي كان لهم الدور البارز في إدارة العديد من الملفات المختلفة على مدار الأشهر الماضية.