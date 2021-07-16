اتحاد الصناعات يعلن تطوير مراكز تدريب الوزارات بقرى «حياة كريمة»

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، بمثابة حلم لكل مواطن مصري، وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «المبادرة حلم لم يكن يحلم به أي مواطن، موضحا أن حجم المشروع وأغراضه دليل يؤكد هذا الوصف».

وأكد أن المبادرة الرئاسة سيكون لها انعكاس وتأثير مجتمعي واقتصادي على كل المواطنين بداية من القرى والمراكز وحتى المدن، لافتا إلى أن المبادرة من شأنها رفع شأن وتحسين مستوى المعيشة، بشكل راقٍ وعلى مستوى عال من الاحترافية.

وأوضح «السويدي» أن مجتمع الأعمال عليه دور مهم من أجل المساهمة في تلك المبادرة، كاشفا عن أن اتحاد الصناعات سيقوم خلال الفترة المقبلة، بدعم مراكز التدريب التابعة للوزارات في المحافظات والقرى، كمبادرة منه لدعم «حياة كريمة».

وتابع: «الجميع يجب أن يقوم بدوره، ونحن كاتحاد صناعات بالغرف الصناعية التابعة، سنقوم بدورنا على مستوى كل مراكز الجمهورية، حيث سيعمل الاتحاد على تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارات، مثل التضامن والقوى العاملة، كما سنتولى إدارة مراكز التدريب والتكفل بتكلفتها ومصروفاتها، بهدف بناء الإنسان المصري ضمن المبادرة الرئاسية».

وأقيمت أمس الخميس، احتفالية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وكان الرئيس السيسي، أطلق المبادرة مطلع عام 2019، وهي المبادرة التي تحولت إلى مشروع قومي بداية العام الحالي.

وتسعى المبادرة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.