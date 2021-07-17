تامر حسين عن أغنيته مع عمرو دياب: بها موسيقى لم يتم تقديمها من قبل

كشف الشاعر تامر حسين عن كواليس أغنيته الجديدة «اتقل»، مع الفنان عمرو دياب والتى طرحت منذ ساعات، لتكون ثاني أغنيات الهضبة الصيفية لعام 2021 بعد أغنية «الدنيا بترقص» التى طرحها المطرب منذ أيام.

عمرو دياب يستعد لطرح ثاني أغنياته الصيفية

رد «حسين» على تعليق أحد محبي عمرو دياب عن كواليس أغنية «اتقل» قائلا «موسيقي لم يتم تقديمها من قبل».

وأشار إلى أن هذه الأغنية هي التعاون الـ 55 بينه وبين عمرو دياب طيلة مسيرتهما الفنية التى بدأت عام 2009 بأغنية «وياه».

حقق الهضبة عمرو دياب بكليبه الجديد «الدنيا بترقص»، والذي نشره منذ 3 أيام، عبر حسابه على «فيس بوك» وعدد من المنصات الإلكترونية، 4 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب، وكليب «الدنيا بترقص»، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.