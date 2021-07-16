جامعة النهضة المركز الثاني بمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية

فاز الطالب عبدالرحمن محمد يوسف بكلية الصيدلة جامعة النهضة بالمركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي متفوقًا على 18 جامعة حكومية والتي أقيمت على مستوى الجامعات المصرية واستضافتها جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 12 يوليو 2021 حتى 15 يوليو الجاري وكانت جامعة النهضة هي الوحيدة المشاركة من الجامعات الخاصة.

وقال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة وضعت في اعتبارها منذ اليوم الأول إعداد الطلاب علميا وثقافيا وأخلاقيا وتأهيلهم ليصبحوا مؤهلين لخدمة وطنهم، مؤكدا على الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفقا لتوجهات الدولة المصرية.

وهنأ الدكتور حسام الملاحي الطالب عبد الرحمن محمد بعد فوزه، مؤكدا استمرار الجامعة في تدريب الطلاب وتأهيلهم على كل المستويات والأصعدة، وذلك لإعداد جيل من الخريجين يمتلك خبرات واسعة يستطيع أن يخدم الوطن.

وفاز الطالب عبدالرحمن محمد بعد أن اجتاز الشروط العامة التي يجب توافرها في الطلاب المشاركين في المسابقة، من مهارات الاتصال الجيد والعرض الفعال، كما تم تقييم الطلاب المتسابقين على مستويين: وهما المستوى التمهيدي الذي تم من خلال لجنتين اللجنة الأولى «لجنة العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام وإدارة الحوار والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي والاسهامات الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية» واللجنة الثانية «تم تقييم الطلاب في الثقافة العامة واللغة الاجنبية التي يجيدها»، أما في المستوى النهائي فتم التقييم للمشاركين على إجمالي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المستويين التمهيدي والنهائي.

وتكونت لجنة تحكيم الدور النهائي للمسابقة من الدكتور طايع عبد اللطيف طه، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور رشدي شوقي العدوي، عضو لجنة التحكيم والأستاذ بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سيد صادق، عضو لجنة تحكيم والأستاذ بجامعة جنوب الوادى، والدكتور هشام الجيوشى، عضو لجنة التحكيم وسكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتورة نيفين السواح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، والدكتور أشرف العباسى، عضو لجنة تحكيم.