«مستشفيات قنا» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة الطوائ والرعاية الحرجة بقيادة الدكتور أيمن السيد، مدير الإدارة، وضعت خطة للطوارئ بجميع قطاعات الصحة داخل المحافظة طوال عيد الأضحى المبارك.

وقال «تاوضروس» إن خطة الطوارئ، شملت توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بكميات كافية، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والأقسام المعاونة خلال أيام العيد، وزيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية لاستقبال حالات الطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيي المعامل والأشعة وبنك الدم خلال أيام العيد.

وأضاف «تاوضروس» أن الخطة شملت أيضًا جاهزية بدائل انقطاع التيار الكهربائي والمياه من مولدات وخزانات المياه، وجاهزية ثلاجات حفظ الموتى، وجاهزية مخزون كافي من الأدوية ومستلزمات الكوارث والأزمات، وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات، نتيجة أي أحداث طارئة إلى غرفة الأزمات بديوان المديرية، واستعداد فريق الانتشار السريع بالمديرية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف إلى مكان أي حادث والتعامل الفوري مع الحالات وتقييم الحالات حسب الحاجة، والمرور على المستشفيات، لمتابعة سير العمل طوال أيام العيد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة رفع درجة التأهب القصوى بجميع مستشفيات المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.