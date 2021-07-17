حظك اليوم السبت 17-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم الكثيرين بعلم الأبراج وعالم الفلك، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وهي خدمة يومية لمعرفة حظ برجك، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 17-7-2021 على الصعيد المهني

اليوم كن مستعدا للعطاء إذا أردت أن تكسب إعجاب المحيطين بك.

حظك اليوم برج الحمل 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك وإذا لم تكن مرتاحا فلا تتسرع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك

حظك اليوم برج الثور 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك حماسا وطاقة وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمنحك كل الطاقة والحماس وقد تُحسن التصرف وتتمتع برشاقة ذهنية مذهلة.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تجعلك فرحا ومبتكرا ومليئا بالمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر الدولي محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية.

حظك اليوم برج السرطان 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 17-7-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو طبيعيا ومؤثرا فيمن حولك وتتجه لاكتشاف البعض مجددا.

حظك اليوم برج الأسد 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك بتخصيص مزيدا من الوقت والطاقة لمراجعة خطواتك وكن متعقلا في إدارة أمورك المادية.

حظك اليوم برج العذراء 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتأنى في أقوالك ولا تلجأ لإظهار عدوانية أو تحدي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الممثلة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يشحذ طاقتك ويزيدك إصرارا على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الميزان 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تزيد من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط نظم جهودك واعتن بصحتك واعمل في صمت ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 17-7-2021 على الصعيد المهني

قد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات موفقة تجمعك بالبعض.

حظك اليوم برج القوس 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بوقت مناسب لإصلاح علاقة عاطفية أو تجمعك بأصحابك أوقات رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 17-7-2021 على الصعيد المهني

قد تربكك تصرفات وأقوال، وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز وأن تتجنب الجدال مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدي 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تسيطر عليك الشكوك أو الهموم فلا تستسلم، وقاوم ولا تدع الضغوط تحرمك من الاستمتاع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 17-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتصرف بإيجابية، وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير وقد تجلب لك الربح.

حظك اليوم برج الدلو 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق.

حظك اليوم برج الحوت 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بلقاءات عاطفية وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل فالفلك يعمل لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.