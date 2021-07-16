حظك اليوم برج الثور السبت 17-7-2021 مهنيًا وعاطفيًا

مولود برج الثور لديه شخصية قوية وفي نفس الوقت يتسم بروح الفكاهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الصحة ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك حماسا وطاقة وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.