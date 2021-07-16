مدرس بأكاديمية شرطة دبي: الأساتذة المصريون بيدرسوا هنا من 33 عاما

قال اللواء حسن جلال الخبير الأمني والمدرس بأكاديمية الشرطة في دبي، إن هناك أجيالا متعاقبة من المدرسين المصريين منذ عام 1988، مشيرا إلى أن الأساتذة المصريين يتوافدون للانضمام إلى هيئة التدريس بالأكاديمية.

وأضاف «جلال»، في لقاء مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، الجمعة، أنه يعمل في الأكاديمية منذ 18 عاما، ودرس لنحو ثلاثة آلاف ضابط شرطة إماراتي، بعضهم وصل إلى مناصب قيادية، مشددًا: «إن تلميذ ليا يبقى قائد عليا ده شيء أنا افتخر به، وده معناه إني مدرس ناجح، وبخرج أجيال تستطيع القيادة».

وعن أوضاع مصر في الفترة الأخيرة، وما إن كانت تستطيع أن تحقق التنمية وتواجه التحديات أم لا؟، أجاب اللواء حسن جلال: «مصر استطاعت وسوف تستطيع، وإن شاء الله زي ما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، هتبقى قد الدنيا».

وعرض برنامج «مصر تستطيع»، اليوم الجمعة، حلقة من دبي، التقى خلالها مع اثنين من المصريين حققا نجاحات هناك، وهما اللواء حسن جلال خبير التدريب والتطوير والتدريس في أكاديمية شرطة دبي، والدكتور خالد موسى توني رئيس قسم القانون الجنائي في أكاديمية شرطة دبي.

وأكد «توني» أنه من محافظة أسيوط، وحصل على درجة الأستاذية من خلال الجدية والابتكار، مشددًا على أن مصر «ولادة في كل مكان»، وكلها علامات مضيئة على مر التاريخ، مشيرًا إلى أنه شارك في وضع قوانين في الدول المختلفة، حيث إن كليات الحقوق تعتبر بيت خبرة كبير، وشارك في تعديل العديد من القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وقانون غسيل الأموال، وحاليا يعد قانون عقوبات للمملكة العربية السعودية، مع أساتذة من جامعتي القاهرة والإسكندرية.