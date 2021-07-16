طارق لطفي: ربنا هيحاسبني ويسألني على ما أقدمه من أعمال فنية «فيديو»

قال الفنان طارق لطفي، إن الفن بالنسبة له رسالة، مؤكدا أنه ليس كلاما مرسلا، لأنه يعرف جيدا أن الله سبحانه وتعالى، سيحاسبه وسيسأله عما يقدمه من أعمال فنية.

وأضاف «لطفي»، خلال حوار مع برنامج «60 دقيقة»، أذاعته قناة «extra news»، اليوم الجمعة، أنه طوال الوقت ينظر إلى كل دور فني يقدمه على أنه تحد كبير ويمثل قضية ورسالة يجب أن يقدمها بالشكل السليم.

وتابع الفنان: «ربنا اداني حاجة مش عند ناس كتير، هي إني أقدر أوصل للناس كتير وأثر فيهم».

وأوضح الفنان طارق لطفي، أن الناس تستمد من الفن حلولا لحياتها، مستشهدا بأنه لو وجهت الدراما أو الفن بشكل عام الناس إلى أن حل أي مشكلة في الشارع هي العراك «والخناق» بدلا من إبلاغ الشرطة لتحاول هي حل الأمر وفرض القانون، وقتها سيلجأ الناس إلى «البلطجة» لحل نزاعاتهم، أما إذا وجههم الفن إلى الطريق السليم بالتأكيد سيتبعونه.

وأشار «لطفي» إلى أن الفن هو أفضل وسيلة لمواجهة أي سلوكيات خاطئة بالمجتمع ومحاولة تعديلها، موضحا في الوقت ذاته أن هذا أيضا يمثل خطورة الفن على المجتمع، لأنه كما من الممكن أن تستخدمه في البناء يمكن أيضا بكل سهولة أن تستخدمه في الهدم، تماما مثل الديناميت والطاقة الذرية والطب، وكل الأدوات التي من الممكن أن تستخدمها بشكل ينفع أو يضر.

يذكر أن الفنان طارق لطفي، قدم مسلسل «القاهرة كابول»، خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب.