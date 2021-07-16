كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».. «فيديو»

عرضت قناة «Extra News» الفضائية، تقريرًا عن مبادرة «حياة كريمة»، بعنوان «كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى من حياة كريمة»، حيث عرض التقرير أهم المعلومات عن المبادرة التي استهدفت تطوير 375 تجمعًا ريفيا خلال المرحلة الأولى فقط.

وجاءت أهم المعلومات كالتالي:

المرحلة الأولى

- تطبق في 14 محافظة.

- استهدفت تطوير 375 تجمعًا ريفيًا بحلول نهاية عام 2021.

- وصل حجم الاستثمارات بها إلى 13.5 مليار جنيه.

- عدد المستفيدين منها 4.5 مليون شخص.

- خدمات الصرف الصحي في 47 تجمعًا ريفيًا.

- تحسين شبكات الطرق والإنارة في 98 تجمعًا ريفيًا.

- تطوير ورفع كفاءة 21.9 ألف منزل.

- تطوير ورفع كفاءة 51 وحدة صحية.

- إنشاء 31 ألف خدمة صحية واجتماعية جديدة.

المرحلة الثانية

- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارة البدء فيها في 28 ديسمبر 2020.

- تشمل تطوير 1443 تجمعًا ريفيًا في 51 مركزًا بـ20 محافظة.

- تتضمن 1592 مشروعًا في مختلف القطاعات.

- إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذه المرحلة 150 مليار جنيه.

- تستهدف خدمة 18 مليون مواطن.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، الذي انعقد في ستاد القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وخلال المؤتمر وقع الرئيس، وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».