اليوم فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالقاهرة مرة أخرى

تبدأ اليوم الموافق 17 يوليو الجاري أعمال التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2021، لمن لم يتقدموا بعد حتى نهاية الشهر الجاري، على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، وشدد محمد عطية، مدير المديرية، على سرعة التقديم على موقع المديرية من خلال هذا الرابط، تيسيرا على أولياء الأمور، وأكدت المديرية أنه من المقرر إعلان نتيجة رياض الأطفال، مطلع الشهر المقبل بعد غلق باب التقديم بنهاية يوليو الجاري.

تنسيق المدارس الفنية

على صعيد آخر، شمل تنسيق المدارس الثانوية الفنية بالقاهرة، فصول إعداد مهني ملحقة بالمدارس الفندقية نظام السنوات الثلاثة للحاصلين على الإعدادية العامة والمهنية ومدرسة العباسية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية - الوايلي 205 درجة، والمدرسة الثانوية الفنية التجارية بنين بنوبار إدارة عابدين التعليمية 200 درجة، ومدرسة الدرب الأحمر للشؤون الفندقية والخدمات السياحية - وسط القاهرة 200 درجة، والمدارس الفنية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج شعبة مطاعم خدمات وجبات سريعة، ومدرسة الزيتون الفنية التجارية بنين إدارة الزيتون التعليمية 200 درجة، والمدرسة الثانوية الفنية التجارية بنين بالمقطم إدارة الخليفة والمقطم التعليمية 200 درجة،

الحد الأدنى للتنسيق

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة، الحد الأدنى للتنسيق بالمدارس الثانوي التجاري 2021 بالقاهرة والتقديم مستمر حتى نهاية الشهر الجاري ومنها مدارس تجاري وفندقي خاص مع مراعاة الكثافة والتي يبلغ الحد الأدنى 140 درجة والمدارس الثانوية الفنية التجارية للبنات 205 درجات، وومدرسة طلعت حرب للشؤون الفندقية والخدمات السياحية بدر نظام الثلاث سنوات 225 درجة، والمدارس الثانوية الفنية التجارية للبنين 205 درجة، وفصول الفترة المسائية بالمدارس التجارية - خدمات 140 درجة، وفصول الفترة المسائية بالمدارس الفندقية - خدمات 195 درجة، ومدرسة شبرا للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث سنوات 225 درجة.