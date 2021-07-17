«عُمر» من ويتر لمترجم شهير.. الأمل يصنع المستحيل

استطاع أن يثبت ذاته في سن مبكرة، لم ينتظر مساعدة والديه، بل كان حريصا كل الحرص على أن يثبت ذاته ويبنى نفسه بنفسه، خرج لسوق العمل في وقت مبكر، عمل في العديد من المهن واحدة تلو الأخرى، لم ييأس يوماً ما، عمل «ويتر» في عدة مطاعم ومنسق خدمة عملاء بشركة اتصالات، لم يكل أو يمل، اجتهد وسعى لتحقيق حلمه في أن يصبح مترجما شهيرا يوماً ما وقد كان، علم ذاته بذاته حتى أجاد اللغة الإنجليزية، وبات يترجم عددا من الدواوين الشعرية لتشارك في معارض دولية.

عمر بدأ الترجمة من سن الـ 18 عاما وترجم لأشهر الشعراء

عمر إبراهيم، 22 عاما مواليد محافظة الإسكندرية، تخرج في كلية أداب إنجليزي جامعة الإسكندرية، يروي تفاصيل قصته لـ «الوطن»، قائلاً «بدأت العمل كمترجم عام 2018، ولم يكن قد تخطى عمري الـ19 عاما، حينذاك، وعرضت الدواوين الشعرية التي قمت بترجمتها كديوان للشاعر الكبير محمود مرسى وقد شارك بمعرض الكتاب به».

بدأ رحلة العمل خلال رحلته التعليمية ليعتمد على ذاته

يتذكر «عُمر»، رحلة عمله السابقة التي بدأت عام 2017، بعمله كـ ويتر في كافيه لمدة عامين، ثم عمل كمنسق خدمات عملاء في شركة اتصالات، وذلك عام 2019 قائلا «كنت أعمل في الإجازات في الثانوية العامة بهدف إثبات ذاتي ولم تعارضني الأسرة بل كانت داعمة لى لعلمهم التام برغبتي في الاعتماد على ذاتي كنت بشتغل في الإجازات ولم أكن أتركها مجالا للرفاهية كغيري من أبناء جيلي بل للعمل والتعلم».

ووفقا لـ «عمر»، فأول راتب حصل عليه كان 1800 جنيه خلال عمله ويتر، متابعا «قمت بترجمة 4 أعمال شهيرة، كما كتبت ديوان شعري باللغة الإنجليزية»، معتبراً والديه وأشقائه هما الأكثر دعماً وتشجيعا له».

ترجم 5 أعمال روائية وشعرية

وعن الأعمال التي قام بترجمتها، يقول «عمر» صدر لى 5 أعمال مترجمة: «الأول هو الترجمة الإنجليزية لديوان (آن لي أن اعترف) للشاعر محمود مرسي، وصدر عن منصة (كتبنا للنشر) في 2019 وشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والثاني هو الترجمة العربية لرواية (الهامس في الظلمات) لهوارد فيليبس لافكرافت، والتي صدرت عن دار (دوِّن) للنشر والتوزيع في يناير الماضي، وشارك به أيضاً في معرض القاهرة الدولي للكتاب وحقق نجاحاً كبيراً، وكان على قوائم الأكثر مبيعاً لروايات الرعب في العديد من المكتبات، والعمل الثالث هو ديوان شعر بالإنجليزية بعنوان (Fragments of My Mind) صدر عن منصة (أمازون) للنشر الإلكتروني في 2020».

ويردف عمر قائلا «العمل الرابع هو (الجليد والنار وقصائد أخرى من الشعر المنسي: مختارات من الشعر البريطاني والأمريكي الجزء الأول) الصادر في 2021، عن مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع، والعمل الخامس كان الترجمة العربيّة لرواية (شيرلوك هولمز.. لفافة الموتى) للكاتب البريطاني ديڤيد ستيوارت ديڤيز، وصدر عن دار كيان للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب».

وأكمل «لى ترجمات ومقالات نُشِرت في صحف عربية ومجلات ومنصات أخرى أجنبية أهمها المجلة الربع سنوية الشهيرة المعنيّة بالأدب العربي باللغة الإنجليزية ArabLit Quarterly.

عمر احترف الإنجليزية في 3 سنوات وشغل أرفع المناصب

وعمل الشاب السكندري كقارئ خبير لدى الجائزة القومية الأمريكية للترجمة عام 2020، كما عمل أيضًا كمترجم مع منظمة Migration Yorkshire التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويختتم تصريحاته قائلاً «قمت باحتراف الإنجليزية خلال 3 سنوات فقط، حيث كنت أعمل على تحسين اللغة وتطوير مهاراتي والعمل كمترجم جنبا إلى جنب مع العمل كويتر»، متابعا «أحلم مستقبلاً بترجمة المزيد من الأعمال»، أما عن الصعوبات التي واجهته فيقول «ضيق الوقت كانت أكبر عقبة تواجهني».