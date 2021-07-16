السيسي عن تنفيذ كوبري تقاطع العلمين- الإسكندرية: «حاجة عظيمة»

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالا إلى المهندس المسؤول عن تنفيذ كوبري تقاطع مطار العلمين مع سكة حديد الإسكندرية- مطروح، قائلا: «هتخلصوا إمتى» فأجابه المهندس: «إحنا بدأنا من 21 يوم في المشروع، وسوف ننتهي يوم الاثنين المقبل»، فرد الرئيس: «يعني المشروع هينتهي في 25 يوم، يعني قبل العيد»، فرد المهندس: «إن شاء الله يا أفندم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجولة التي أجراها صباح اليوم الجمعة، تفقد خلالها مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي: «أنا بشكركم وبشكر الناس اللي شغالة دي، وحاجة عظيمة إن إحنا نخلص كوبري في أقل من شهر»، ثم شكر المهندس قائلا: «متشكر جدًا».

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.