يهتم طلاب وطالبات الثانوية العامة، بمذاكرة المراجعة النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة للغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، رسميًا، المقرر لها يوم 10 يوليو الحالي، للشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر للشعبة الأدبية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، مراجعة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2021، في إطار سلسلة الخدمات التعليمية اليومية، التي تقدمها الجريدة للطلاب على مدار الساعة.

مراجعة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2021

ويمكن لطلاب الثانوية العامة مراجعة اللغة الإنجليزية 2021، بداية من ملخص الكلمات والقواعد وتوزيع المنهج، كما يستطيعون الاطلاع على المراجعة من خلال الروابط التالية، المتضمنة لكل منهج اللغة الإنجليزية من هنــا أو من هنــا.

محظورات الثانوية العامة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز 10 محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2021:

1- استخدام قلم رصاص في الإجابة على البابل شيت.

2- استخدام قلم جاف غير الأزرق أو الأسود في الإجابة على أسئلة الامتحانات.

3- استخدام الإنترنت في الامتحانات على جهاز التابلت.

4- دخول الطلاب للامتحانات بالهاتف المحمول.

5- اصطحاب الطالب لأي مذكرات خارجية أو ملازم غير الكتاب المدرسي.

6- عدم تسليم كراسة الأسئلة في نهاية اللجنة الامتحانية.

7- عدم ارتداء الزي المدرسي المناسب للامتحانات.

8- التأخير على موعد بدء الامتحانات.

9- اصطحاب كتاب القصة والتعبير في امتحان مادة اللغة العربية.

10- تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس في أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، مثل عدد أسئلة الامتحان التجريبي، وأن الامتحانات لهذا العام تعتبر منافسة بين الطلاب وليست منافسة على أرقام مطلقة.

وأوضح «شوقي» في تصريحات له على جروب «إدعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، أن مجموع امتحانات الثانوية العامة 2021 هو 410 دون أي تغير، مشيرًا إلى أنه لن يتم تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم إثارة الجدل حول أشياء فنية بحتة تم الانتهاء منها.