مصدر أمني عن ضبط سيارة حمير نافقة بالفيوم: في طريقها لحديقة الحيوان

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، بشأن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محملة بعدد من الدواب «حمير» نافقة بالفيوم قبل بيعها بالقاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن السيارة كانت في طريقها لتوريد تلك «الحمير» لحديقة الحيوان بالجيزة، بتفويض صادر عن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.