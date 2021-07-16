مصرع كريم صبري ووزوجة وطفل وحريق كبير.. تعرف على أبرز حوادث الأسبوع

شهد الأسبوع المنقضي عدداً من الحوادث التي شغلت الرأي العام وكان أبرزها، مصرع كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، وحادث حريق عمارة فيصل وغيرها من الوقائع.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي أبرز جرائم الأسبوع، كما يلي:

مصرع كريم صبري غرقا في ترعة المريوطية

«الهروب من المصحة للموت».. عنوان يلخص الواقعة التي تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فيها، والتي تتعلق بحادث غرق المطرب الشاب كريم صبري محمود، 33 عاما، شقيق الفنان رامي صبري، في ترعة المريوطية، بالبدرشين، أثناء محاولته الهرب من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين، حيث جرى انتشال الجثمان وتحرير محضر بالواقعة.

وأمر اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المحضر إلى النيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ قرار في الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق ومن المقرر أن تتخذ قرارا بالتشريح أو توقيع الكشف الظاهري والتصريح بالدفن، كما طلبت التحريات النهائية للبحث الجنائي حول الواقعة.

هرب من المصحة للموت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيق رامي صبري

مقتل شقيقين بسبب الميراث في كفر الشيخ

خلاف على الميراث تحول لجريمة قتل، راح ضحيتها شابان على يد عمهما، في قرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، لتشهد القرية يوما مأساويا بعد ودع أهلها «زينة شبابها» بحسب وصفهم، وهما «عبد المجيد» الذي يبلغ من العمر 31 عامًا و«سيد» صاحب الـ27 عامًا.

تفاصيل مقتل شقيقين على يد عمهما بسبب الميراث في كفر الشيخ

ربة منزل تقتل طفلا لخلافات مالية مع أمه

كشفت مديرية أمن القليوبية اختفاء طفل عقب خروجه للهو أمام منزله بالخانكة، وتبينت وفاة الطفل على يد جارته بسبب خلافات مالية مع والدته.

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حريق في عمارة بفيصل

حريق هائل اندلع في تمام الساعة الثانية من صباح أمس، أسفل إحدى البنايات بمنطقة ميدان الساعة بشارع فيصل وتحديدًا في معرض للسجاد رغم إغلاق أبوابه وانتهاء يوم العمل به، وامتدت ألسنة اللهب إلى داخل بعض الشقق السكنية، وأتت على محتوياتها وهرع السكان إلى خارج العقار، بينما احتجزت النيران أسرتين في البناية المكونة من 12 طابقا.

بدء المعاينة والتحقيق لمعرفة أسباب حريق فيصل

مصرع شقيقين بسبب ري الأرض بالمنوفية

شقيقان يعملان في أرض زراعية مملوكة لهما، بعدما ورثاها عن والدهما، تعد مصدر رزقهما الوحيد لكسب قوت يومهما، والسعي وراء الحصول على كسب حلال، وذلك في قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وفي أحد الأيام حدثت مشاجرة بينهما وجيرانهما في الأرض المجاورة على حصتهما من الماء لري الأرض، إلى أن تطور الأمر وسقط على أثرها الشقيقين جثتين هامدتين.

القصة الكاملة لمقتل شقيقين بسبب ري أرضهما الزراعية بالمنوفية

مقتل ربة منزل على يد زوجها

خلاف أسري بين سيدة زوجها في منطقة السلخانة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، تطور من مجرد مشادة كلامية إلى شجار انتهى بمقتل السيدة على يد زوجها، بعدما طعنها بسلاح أبيض «سكين»، سقطت على إثره أرضًا، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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