بآية قرآنية…تامر شلتوت ينفي ارتباطه بمي حلمي

نفي الفنان والإعلامي تامر شلتوت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شائعة ارتباطه بالإعلامية مي حلمي، حيث دون: «للتوضيح.. أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ و قابلت الزميلة مي حلمي صدفة في الطيارة.. بس كدة».

واستخدم تامر شلتوت آية قرآنية لتأكيد نفيه الارتباط بمي حلمي، حيث كتب: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

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وكانت الإعلامية مي حلمي نفت ما تردد من شائعات بشأن خطبتها من تامر شلتوت بعد تداول صورهما سويا على متن إحدى الطائرات، ما جعل مي حلمي تخرج عن صمتها وتنفي الأخبار المنتشرة وكتبت على ستوري «إنستجرام»: «هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي ما تعقلوا بقى».

يذكر أن مي حلمي كانت أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» ارتباطها مجددا بشخص لم تعلن عن هويته بعد انفصالها عن المطرب محمد رشاد، قائلة: «داري على شمعتك تقيد».

وكانت مي حلمي ارتبطت، من قبل، بالمطرب محمد رشاد ولكن حدثت بينهما عدة خلافات أدت إلى انفصالهما مؤخرا، وترددت أنباء عن عودتهما مؤخرا، ولكن نفى «رشاد» هذه الشائعات من خلال صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا.