«قلب ووردة».. صورة لـ تامر شلتوت ومي حلمي تثير الجدل «أنت العريس؟»

حالة كبيرة من الجدل أثارها الفنان تامر شلتوت على صفحته الخاصة على مواقع الصور انستجرام، بعدما نشر صورة جمعته مع الإعلامية مي حلمي، جعلت الجمهور يتساءل حول حقيقة ارتباطهما.

تامر شلتوت يثير الجدل بسبب مي حلمى

ونشر تامر شلتوت صورة له مع مي حلمى عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام، وعلق عليها بإيموشن «قلب ووردة» ولم يكتب أي تعليق آخر، فيما حرصت «مي» على الرد عليه بإيموشن «قلوب».

البعض ربط بين إعلان مي حلمي دخولها علاقة عاطفية مع شخص لم تكشف عن هويته، والصورة التي نشرها تامر شلتوت، وبالفعل بدأوا في كتابة التهاني لهما، حيث قالت أحدهم "ربي يسعدكم ويحفظكم من كل شر ويرزقكم الذرية الصالحة مبروك ياميوش مليار مبروك من تونس الخضرا".

وحرصت أخرى على تهنئتهما معبرة عن فرحتها، حيث قالت "أول مرة أفرح لحد كدا"، بينما قالت أخرى "أنت العريس؟".

يذكر أن مي حلمي كانت قد أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام عن ارتباطها مجددا بشخص لم تعلن عن هويته بعد انفصالها عن المطرب محمد رشاد، قائلة "داري على شمعتك تقيد".

كانت أن مي حلمي قد ارتبطت قبل ذلك بالمطرب محمد رشاد ولكن حدثت بينهما عدة خلافات أدت إلى انفصالهما مؤخرا، وكانت قد ترددت أنباء عن عودتهما مؤخرا، ولكن نفى رشاد هذه الشائعات من خلال صفحته الخاصة على السوشيال ميديا.