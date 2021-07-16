«حياة كريمة»: تطوير القرى يحدث على مستوى مراكز إدارية كاملة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه ووفقا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تم البدء بمرحلة جديدة من برنامج «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بالكامل، حيث يتم فيه التطوير على مستوى مراكز إدارية كاملة، وهو ما يعطي فرصة لتطوير كل القرى التابعة للمركز من خدمات، وكذا تطبيق كل المعايير التخطيطية.

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والذي يقدمه الإعلامي حسام الدين مصطفى، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المبادرة تستهدف 172 مركزا على مستوى 20 محافظة على مدار 3 سنوات مثلما وجه الرئيس السيسي، «بنشتغل في الشريحة الأولى من هذه المرحلة على مستوى 52 مركزا إداريا بـ1436 قرية، وهينتهي فيهم العمل في 30 يونيو 2022».

وأوضح أنه سيتوالى بعد ذلك التاريخ تغطية باقي المراكز خلال العامين المقبلين وصولا بالانتهاء من البرنامج في عام 2024، لافتا إلى أن كل أجهزة الدولة تشترك في تنفيذ المشروع وكل الوزارات والأذرع التنفيذية للدولة، «إحنا قدام مشروع ضخم، والأهم أن المشروع بيقف وراه إرادة سياسية غير مسبوقة».

وأكد أنه وللمرة الأولى تتبنى الدولة برنامجا بهذا الشكل والقدر من الموازنة والشمول منذ أكثر من 200 عام، «منذ عصر محمد علي لم يشهد الريف المصري برنامج يستهدف إحداث تغييرات هيكلية زي البرنامج اللي بنشوفه، ورئيس مجلس الوزراء قال بالأمس إن البرنامج هو مشروع القرن بالنسبة لمصر زي حفر قناة السويس أو بناء السد العالي».

وتابع: «المبادرة بتدار مباشرة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، والتدخلات بتشمل شق مادي بمعنى مرافق وبنية أساسية وخدمات ووحدات صحية ومدارس ومجمعات للمصالح الحكومية للتيسير في الحصول على خدمات إجرائية، ومرافق داعمة للاقتصاد كمراكز تجميع الألبان والمجمعات الصناعية المصغرة، وده جانب بيتوازى معاه التدخلات غير المادية المتعلقة بالتوعية والتدريب والتثقيف ومد مظلة الحمياة الاجتماعية بالفئات الأولى بالرعاية».