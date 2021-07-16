«زمزم»: مبادرة «حياة كريمة» مشروع القرن «زي السد العالي وقناة السويس»

قال مصطفى زمزم سفير مبادرة «حياة كريمة» ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن المبادرة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم بشهادة صندوق النقد الدولي وعدد من دول العالم، مشيرا إلى إشادة مسؤولي الصندوق ومنظمة الأمم المتحدة، بالمبادرة بعد إدراجها ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، من قبل وزارة التخطيط.

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين مصطفى، والمذاع على القناة «الأولى»، أن المشروع هو الأضخم في تمويله أو خدمته للمواطنين، ببرنامج زمني محدد لـ3 سنوات وقيمة مالية خصصت له في الموازنة العامة للدولة تزيد عن 700 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع القومي يخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري، وهو المشروع الذي لم يحدث في مصر منذ إنشاء السد العالي أو حفر قناة السويس، وهو مشروع القرن كما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية المبادرة أمس الخميس: «مصر لم تشهد تضافر وشحذ همم من مجتمع مدني ودولة وقطاع خاص، وكان في احتفالية الأمس مشاركة كبيرة من رجال الأعمال بأدوار مجتمعية».

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، أن مشاركة رجال الأعمال في المبادرة هي مشاركة جدية وهناك ثقة متبادلة بينهم وبين القيادة السياسية، ما يساعد ويحمس باقي رجال الأعمال الأخرين على المشاركة: «700 مليار جنيه من الدولة بمفردها ده مبلغ ضخم، وفي المبادرة بيجري إنشاء محطات صرف صحي ومياه وطرق وكباري وتمكين اقتصادي واجتماعي وخدمات تأمين صحي شامل سيجري توزيعها على 4500 قرية يجري تطويرها».