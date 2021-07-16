انتحار طالب جامعي ألقى بنفسه في بحر اليوسف بالمنيا

انتحر طالب جامعي، ألقى بنفسه داخل مياه ترعة البحر اليوسفي أمام مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة، وتوالي فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثته التي جرفها التيار لانتشالها.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من أهالي مركز العدوة، تفيد قيام طالب جامعي يدعى «ع.ك.ا»، 18 عامًا، بإلقاء نفسه من أعلى كوبري البحر اليوسفي بمدينة العدوة، منتحرا في ظروف غامضة.

وانتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطالب التي جرفها التيار وتعذر انتشالها بمعرفة الأهالي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة البحث عن الجثة وانتشالها.

وكان مركز مغاغة، بشمال محافظة المنيا، شهد الإثنين الماضي، انتحار طالب بالصف الثاني الثانوي، شنق نفسه داخل غرفة بمنزله الكائن بمدينة مغاغة، وأفادت تحريات أولية أجرتها إدارة البحث الجنائي بأن سبب انتحاره، هو وقوع مشادة بينه وبين أحد أفراد أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بانتحار طالب بالصف الثاني الثانوي العام، يدعى «ع.خ.ك» 18 عامًا، مقيم بمدينة مغاغة، انتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثة التي تم التحفظ عليها، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات ومعرفة دوافع وقوع الحادث.