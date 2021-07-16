«استئناف المنصورة» تبرئ إبراهيم الزيات من أزمة إسكان أطباء رأس البر

قضت محكمة الاستئناف بالمنصورة، ببراءة الدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية السابق، وعضو مجلس النقابة الحالي، في القضية رقم 21171 لسنة 2021، من التهم الموجهة إليه والتي كانت تنص على الاستيلاء على مال منقول مملوك لمجدي محمد محمود بالنصب والاحتيال، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح ثان المنصورة الجزئية، بجلسة 6 فبراير 2021، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وعشرة آلاف وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت و50 جنيها أتعاب محاماة.

أزمة شقق إسكان الأطباء برأس البر

وتعود القضية لأزمة حجز شقق سكنية في رأس البر تابعة للنقابة الفرعية، والمقدمة ضد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، والذي كان نقيب أطباء الدقهلية حينها، بعد أن حصلت منهم في مشروع إسكان النقابة أكثر من 30 مليون جنيه، ولم تسلمهم شيئا بعد أكثر من 3 سنوات سواء على أرض الواقع أو حتى أصول مستندات ورقية.

حكم البراءة

وعلق الدكتور إبراهيم الزيات، على الحكم الصادر ببراءته، قائلا: « بعد سنة وسبعة أشهر تعرضت فيهم المحاولات المستمرة لتشويهي واتهامات باطلة، يعلم الله كم تحملت فى صمت وثقة في المولى عز وجل لم تهتز ولو لحظة واحدة، أغلقت النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والتفتيش المالي والإداري من المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات بحفظ جميع الدعاوى بألا وجه لإقامة الدعوى من الأساس وأخيرا محكمة الاستئناف براءت ساحتي بحكم بات وفاصل لا طعن فيه ولا رجعة».

مشروع رأس البر

وأضاف الزيات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «مع كل ذلك سأستمر في متابعة مشروع رأس البر لحين حصول كل فرد على حقه بما فيهم أنا وزملائي في المشروع، وبما فيهم من سبني واشترك في محاولات تشويهي، ويعلم الله أنى لم أتوانَ لحظة واحدة في الحفاظ على حق كل فرد فيه، ودفعت من مالي الخاص للحفاظ على كل الحقوق، ولا أبغى غير رضا الله ورسوله، وما زالت الطرق القانونية والتواصل مع كل المصالح الحكومية لإنهاء كل مشكلات الدولة التي تعم كل المنطقة وليس مشروعنا فقط».