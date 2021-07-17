وزير النقل عن «بائع عربة فول مخالف»: مش خايف مني وخايف من المعلم بتاعه

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، تفاصيل جولته الخميس، لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، خلال أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر، موضحًا: «لقينا عربية فول، وسألت اللي واقف عن صاحب العربية، فقال لي في السيدة زينب».

وأضاف الوزير خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تدخل ومنع تصادم أحد جرارات السكة مع سيارة نقل، كما رصد عددا من المخالفات والتعديات على حرم السكك الحديدية، وعن عربة الفول أكمل: «قال لي أنا شغال عنده، طلبت منه يمشي بالعربية، قال لي مليش دعوة، لما المعلم يجي من السيدة زينب، وأقوله يابني اتحرك، يقول لي لأ مقدرش أتحرك، يعني الوزير واقف بيتحايل على واحد بتاع عربية فول عشان يمشي.. مش خايف من الوزير أو الحكومة وخايف من المعلم بتاعه».

وتابع: «عندما وقع حادث 9 يونيو، وأسفر عن سقوط ضحايا، عرضت قبلها في 6 يونيو أن هذه المنطقة بها تعديات كثيرة، وأنها يجب أن تزال، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إزالة العشش، ومراعاة الأهالي.. مش هنطرد الناس من بيوتها لكن اللي عامل مشتل صغير أو عربية فول أو حاجة هشة يمشي بدل ما يتحول بيت ومنعرفش نمشيه»، مشددًا على أن الدولة ماضية في إزالة التعديات الموجودة على حرم السكك الحديدية حفاظا على أرواح المواطنين.