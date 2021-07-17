كامل الوزير عن تطوير محور الجزائر بالمعادي: لو حصل حادث تاني هنتحاسب

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الدولة المصرية ستحافظ على أشجار المعادي وهدوء المنطقة، وستنقل المشاتل خارج حدود السكك الحديدية، وسيجرى إزالة كل التعديات على السكك مثل أسوار المباني والورش، مستدركا: «لكن لو فيه سور زراعات أهلا وسهلا».

وعلق الوزير خلال تصريحات تلفزيونية، الجمعة، على اعتراض بعض المواطنين على أعمال تطوير محور الجزائر، لتحقيق عدد من الأهداف العامة التي تساهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية في بعض المناطق علي خط السكة الحديد العباسية/ طرة، موضحًا: «لما سكان المعادي يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم داخلين على القطر بيبقوا مبسوطين بالمنظر ده؟!».

وتابع وزير النقل والمواصلات: «شعبنا مش هيرحمنا لو قصرنا في حقه، ولو حادثة حصلت تاني هنتحاسب، ولو المشتل خرجت منه حيوانات ضالة هنتحاسب».

وواصل: «كل يوم هيبقى فيه حاجة جديدة، اسمعوا كلام رئيسكم واشتغلوا، كل واحد يشتغل شغلته ويبطل يشتغل في شغل الآخر، يا اخوانا سيبونا نشتغل».