بهاء سلطان يدعم أبطال مصر في دورة الألعاب الأولمبية بـ«أنا متفائل»

دعم النجم بهاء سلطان، أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة، بأغنية جديدة بعنوان «أنا متفائل» يقدمها مع الفنان أمير عيد.

بهاء سلطان فى أغنية جديدة مع أمير عيد

الأغنية شارك بها عدد كبير من أبطال مصر المشاركين فى دورة الألعاب الأوليمبية، ومنهم فريدة عثمان بطلة السباحة، وميار شريف بطلة التنس، وشريف عثمان بطل مصر فى رفع الاثقال باراولمبي، ومروان القماش بطل السباحة.

وتقول كلمات الأغنية

(اتقاللي في مرة خليك عاقل شوف لك حلم يكون مضمون

قلت أنا متفائل هـ احلم.. حتى إن كان حلمي مجنون

أيوه أنا متفائل.. ومهما هقابل

أنا ناوي أكون أو لا أكون

عندي تحدي .. تعاندي هعدى.. مانتش ادي.. أنا عمري ما خاف

ده أنا م البلد دى.. إن وقفت كل الدنيا دي ضدي اجيبها كتاف

ولازم هتشاف.. مانا مش شفاف

أنا مركب ماشية في وسط الموجة بميت مإداف

قادر تكون.. نجم يلمع فى الكون... نوره ينور سكة لميت مليون..

وتماللي بعافر.. حر ماليش آخر.. واصبر عالصبر.. واضحك في الآخر

وارمى ورا ضهرى.. والحمل اشيله.. والحلم امشيله.. حتى لو طال

واللي كان ضهري.. هرجع واجيله.. وهرد جميله.. وأنا م الأبطال

أيوه أنا متفائل.. ومهما هقابل

أنا ناوي أكون أو لا أكون

أيوه أنا متفائل هحلم.. ومهما هقابل.. أنا ناوي أكون أو لا أكون).