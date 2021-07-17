مفيش محجبات.. روبي تشعل الساحل الشمالي بـ حفل الملابس البيضاء (صور)

أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا فى أحد النوادي الليلية بالساحل الشمالي فى حفل شابه عدد كبير من المشاكل والأزمات قبل انطلاقه بأيام.

روبي تحيي الحفل دون حضور المحجبات

رغم حالة الغضب التى سيطرت على الجمهور بسبب عدم دخول المحجبات فى الحفل، وإصدار روبي بيانا ينفى منع المحجبات، إلا أن الحفل لم يشهد حضور أي فتاة أو سيدة محجبة.

قدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وانت عارف ليه، وآه يا رموش».

وقد أثارت شروط الحفل غضب جمهور روبي، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، لترد روبي على هذه النقطة عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

يذكر أن روبي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل «شقة 6»، مع المخرج محمود كامل، المقرر بدء عرض أولى حلقاته، في منتصف شهر يوليو الجاري، على منصة «شاهد».

«شقة 6» بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم وهاني عادل وشريف سلامة ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومجموعة من النجوم الأخرى، وإخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.