مواقف الشعراوي مع الفن والفنانين: آية قرآنية وفتوى لشادية عن مالها

«أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد»...هكذا تحدثت حلا شيحة في رسالتها للفنان تامر حسني اعتراضًا على اذاعة مشاهد لها في كليب غنائي ضمن أحداث فيلم «مش أنا».

ووصف بيان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ما فعلته حلا شيحة وزوجها بأنه ضمن محاولات العودة بنا إلى الوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود.

الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي كان له موقفا من الفن نرصد جزءا منه كما يلي:

أشرف زكي يحكي موقفا بينه وبين الشعراوي عن حرمة الفن

حكى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موقف وقع بينه وبين إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي وحضره الفنان حسن يوسف: «أنا مرة سألت الشيخ الشعراوي رحمه الله، قولت له يا عم الشيخ هو الفن حرام؟.. فرد عليا وقالي بسم الله الرحمن الرحيم أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ».

حكاية الشعراوي وفلوس شادية من التمثيل

حكى محمد عبدالرحيم الشعراوي، حفيد الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن بعض مواقف جده مع الفنانين وذلك خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، على قناة «دي إم سي»، مشيرًا أن «الفنانة شادية جات بعد اعتزالها الفن، الناس كلها قالولها كل فلوسك حرام، راحت لجدي قالها مش حرام، اصرفي من الأموال ما يوفر حياة كريمة وبعد كده تصدقي بالباقي».

فايق عزب: الشعراوي شبه الفن بالسكينة

تحدث الفنان فايق عزب عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «المساء مع قصواء» الذي يُعرض عبر قناة «TeN» الفضائية، متطرقا إلى علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي.

كما لفت إلى الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: «الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن»، بجانب حديثه عن الطاقة التي يمتلكها الفن من مبدعين ومخرجين ومؤلفين، ومدى تأثيره على الشعوب العربية.

نجل حسن عابدين: الشعراوي منع والدي من اعتزال الفن

قال خالد حسن عابدين، نجل الفنان حسن عابدين، إن والده كان رقيق المشاعر للغاية، ومن وقت لآخر كان يسافر لأداء مناسك العمرة.

وأضاف «عابدين»، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه «لو فيه موسم حج يروح، وفي مرة كان عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيبكي وحرس المقام تقريبًا كانوا عارفين إن ده ممثل فخرجوه بره وقالوا إن ده ممثل ومايستحقش يقف هنا، وكان في السبعينات تقريبا، والموقف ده هو اللي أثر في نفسيته جدا ورجع حبس نفسه في أوضته».

وتابع: «في هذا الوقت الذي حدث فيه الموقف كان يعمل في مسرحية عش المجانين، وعندما عاد من العمرة حبس نفسه في غرفته نحو 10 أيام، ماكانش بيخرج غير علشان يروح يصلي فقط وقرر فجأة أنه يعتزل، وبالفعل أخذ القرار وبدأ في التفكير هيعمل إيه بعد كده أو هيشتغل إيه».

وتابع أنه «بعد أخذ قرار اعتزاله كان له صديق مقرب من الفنان إبراهيم الشامي وكان جارا للشيخ محمد متولي الشعراوي في منطقة الحسين، وقال له ماتقررش أنت وتعالى نروح للشيخ الشعراوي، وناخد رأيه، ولو سمح لك خلاص، وبعد كده خد قرارك أنت، وفعلا راح وكانت هنا النقطة اللي شرحت قلبه فعلا، وفي الوقت ده لما راحوا للشعراوي كان بيصلي وقعدوا جمبه وهو بيصلي وبعد ما خلص صلاة راح هاجم على والده الفنان حسن عابدين وباسه واندهش لما قاله أنت حبيبي وأنا بتفرج عليك».

وأكمل أن «الفنان حسن عابدين قال له أنا جاي آخد رأيك في قرار اعتزالي وقال له لما أنت تمشي أنا هتفرج على مين بعد كده، وفعلا تراجع تماما عن فكرة الاعتزال».