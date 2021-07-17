عاجل.. وصول أسئلة امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية إلى اللجان

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة الكيمياء، وأوراق البابل شيت، استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم السبت، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن تماما، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

يؤدي صباح اليوم السبت، الموافق 17 يوليو الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة الكيمياء، في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، كما يؤدي الطلاب المكفوفون امتحان الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، سارت في أسبوعها الأول بصورة منتظمة، دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تحويل 115 محضر غش للنيابة العامة، موضحا أن إعلان نتيجة الثانوية العامة، ستكون عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام.

وأكد «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2021، معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامات داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين دون إجازة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الامتحانات ستنتهي يوم 2 أغسطس المقبل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، حتى السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.