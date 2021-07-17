اليوم.. طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان الكيمياء للثانوية العامة

يؤدي صباح اليوم السبت، الموافق 17 يوليو الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة الكيمياء، في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، كما يؤدي الطلاب المكفوفون امتحان الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل العمل على تسيير امتحانات الثانوية العامة 2021، دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحاً أن إعلان نتيجة الثانوية العامة، ستكون عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام، لافتاً إلى أنه تم رصد 115 حالة غش في الامتحانات حتى الآن وجميعها تم تحويلها للنيابة العامة.

وأوضح شوقي، في تصريحات للوطن، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تقوم برصد كل ما يحدث داخل لجان الامتحانات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، منوهاً إلى أنه لن يسمح لأي طالب أن يخل بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، وأن كاميرات المراقبة المتواجدة داخل اللجان ساعدت الوزارة كثيرا في ضبط الطلاب الغشاشين، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين دون إجازة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الامتحانات ستنتهي يوم 2 أغسطس المقبل.

وقال «شوقي»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا أنه جرى رصد 115 حالة غش في أول أسبوع من بدء أعمال الامتحانات، منوها بأن جميعها جرى تحويلها للنيابة العامة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، حتى السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.