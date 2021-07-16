لم يسجل إصابات جديدة بكورونا.. غلق عزل مستشفى طامية بالفيوم

فرحة عارمة اجتاحت محافظة الفيوم بالكامل، وأهالي مركز طامية تحديداً، بعد إغلاق عزل مستشفى طامية المخصص لمصابي فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بفيروس كورونا، على خلفية شفاء المصابين بالكامل، ومرور عدة أيام دون تسجيل حالة إصابة واحدة بين المواطنين، الأمر الذي جعل إدارة المستشفى تتخذ قراراً بإغلاق قسم العزل، وفتح أبوابها أمام المرضى للكشف في العيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال على مدار الساعة، مع عودة إجراء العمليات في المستشفى ومستشفيات العزل الأخرى التي تم إغلاق أقسام العزل بها أيضاً.

تشغيل العمليات بالمستشفيات المركزية بعد انحسار كورونا

وقال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تصريح صحفي، اليوم، إنّ مديرية الصحة إتخذت قرارها بالبدء في تشغيل العمليات بالمستشفيات المركزية بعد انحسار جائحة كورونا منذ أسبوع، موضحاً أنّ القرار بدأ بمستشفى سنورس المركزي، تبعه مستشفى طامية، ثم مستشفى إطسا، وذلك تحت إشراف الدكتور طاهر مسعود رئيس أقسام الجراحة بمستشفى الفيوم العام، بعدما تم تكليف بالإشراف على أقسام الجراحة بالمستشفيات المركزية.

صحة الفيوم تناشد المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وناشدت صحة الفيوم، أهالي المحافظة، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خصوصاً ارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي باستمرار وتحديداً خلال أيام العيد، لافتة إلى أنّ فيروس كورونا انحسر ولكنه لم ينته، ولا يتمنى أحد أن ترتفع أعداد المصابين مرة أخرى أو تنتشر الجائحة مرة أخرى، وإذا التزم المواطنون لن تزداد الإصابات مرة أخرى وسيظل الفيروس منحسراً.

فرحة بين أهالي الفيوم بسبب إغلاق العزل

وسيطرت حالة من الفرحة على أهالي محافظة الفيوم بالكامل، بعدما تم إغلاق أقسام العزل، وبدء عمل العيادات الخارجية والعمليات بها مرة أخرى، بالإضافة إلى انحسار فيروس كورونا خلال الفترة الجارية، داعين الله ألا يعود فيروس كورونا مرة أخرى ولا تظهر الجائحة ثانية.