طقس السبت.. حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى 39 درجة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة، وأن يكون حارا ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يؤدي زيادة نسبة الرطوبة إلى ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيمة تتراوح بين درجتين و4 درجات.

الطقس في فترة الليل

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 39 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 22.

سيوة العظمى 32 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 29.

دمياط العظمى 34 والصغرى 25.

الإسماعيلية 39 الصغرى 25.

السويس العظمى 39 والصغرى 25.

العريش العظمى 35 والصغرى 25.

طابا العظمى 37 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19.

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 40 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 39 والصغرى 28.

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.

المنيا العظمى 40 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.

قنا العظمى 43 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 27.