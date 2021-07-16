«الصحة» تعلن أعراض ما بعد التعافي من كورونا: ضيق تنفس وخمول وكسل

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن أنه وفقا لما تتطلع عليه اللجنة من تقارير متابعة حالات أصيب بفيروس كورونا ثم تعافت، فإن أبرز الأعراض التي تظل ملازمة للمتعافي تتمثل في صداع وألم في الظهر، وعدم القدرة على الوقوف لفترات طويلة.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن الدوريات الطبية العلمية ترجح أن هناك 3 أشهر من وقت التعافي الكامل من فيروس كورونا سيظل فيها الشخص المصاب سابقًا مرتبطًا ببعض الأعراض، مثل ألم في المفاصل ورغبة في القيء، وتأرجح بعض الشيء في درجات الحرارة، وبعض الحالات أيضا وفقا لمتابعة ما بعد التعافي تشتكي من ضيق التنفس وتنميل في طرف من الأطراف.

الصحة: الكسل والخمول من أعراض التعافي ما بعد الكورونا

وتابع قائلًا: «بعض الحالات تقول أيضا إنها تشعر بآلام مستمرة في المعدة، ورغبة في الكسل والخمول، وكلها أعراض طبيعية بالنظر للفيروس وتستمر مدة تقريبا تصل لـ3 أشهر، وننصح المتعافين الذين يشكون من الأعراض التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105، بأنه حال تصاعد بعض الأعراض بالتوجه للمستشفيات المخصصة من الوزارة، أو المتابعة مع طبيب حال تصاعد بعض الأعراض وتحديدا مسألة ضيق التنفس، موضحا أن الأعراض بشكل عام قد تختفي من تلقاء نفسها.

لقاح جونسون أند جونسون يقترب من الظهور في مصر

وبعيدًا عن أعراض كورونا، تستعد وزارة الصحة خلال أيام لاستقبال مليوني جرعة من لقاح فايزر، وكذلك استقبال لقاح جونسون أند جونسون، وسيكون لقاح جونسون أند جونسون عبارة عن جرعة واحد وتصل فعاليته لأكثر من 88%، ومن المتوقع وصول لقاح جونسون أند جونسون بكميات تصل إلى 25 مليون جرعة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، مؤكدة على أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة.