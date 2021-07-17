هل تسجل مصر صفر وفيات بفيروس كورونا؟.. «الصحة» تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان حقيقة وصول مصر إلى صفر وفيات بفيروس كورونا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك محافظات بالفعل سجلت صفر إصابات ووفيات، وحقيقة وصول مصر لصفر وفيات وارد في حالة تطعيم 20% من المواطنين بلقاح كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

استعداد مصر لاستقبال لقاح فايزر وجونسون أند جونسون

وتابع المصدر في تصريحاته أن على المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتا إلى أن مصر تستعد لاستقبال عدد من الشحنات المختلفة للقاحات كورونا الأسابيع القليلة القادمة على رأسهم لقاح فايز وجونسون أند جونسون، وكذلك لقاح إسترازنيكا.

وأضاف المصدر أن وزارة الصحة والسكان خصصت كلا من لقاحي فايزر وجونسون أند جونوسن لأغراض السفر وتسهيل المهمة على المواطنين المسافرين للخارج، خاصة مع الدول التي خصصت لقاحات بعينها للدخول اليها، مشيرا إلى تجيهز الوزارة لما يقرب من 179 مركز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا

وأكد المصدر أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد استقرارا ملحوظا في إعداد مصابي فيروس كورونا وكذلك الوفيات، مشيرا إلى ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا والتي وصلت إلى 78%، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315 حتى اليوم.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس حرصا على اتسقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.