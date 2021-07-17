«الصحة» تدشن الخط الساخن للقاح كورونا.. وتطمئن المواطنين بشأن التطعيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص الخط الساخن للقاح كورونا 105 لاستقبال كل الاستفسارات المتعلقة بلقاح كورونا، وأعلنت الوزارة عن تخصيص الرقم 15335 لخدمة تلقي لقاح كورونا داخل المنازل، وحددت الوزارة الفئات المستحقة لأخذ لقاح كورونا بالمنزل وذلك بعد القيام بالتسجيل على موقع لقاح كورونا والحصول على الرسالة النصية التي تفيد بموعد التطعيم، وقالت الوزارة إن الفئات المستحقة هي المواطنين غير القادرين على الحركة.

الخط الساخن للقاح كورونا

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها أنها خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخطوط الساخنة التي تم الإشارة إليها بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاح كورونا قالت إنها بسيطة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة أو صداع، مشيرة إلى أن هذا الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتزول في غضون يومين.

«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن الحاصلين على لقاح كورونا

وقالت الوزارة إنها طعمت ملايين المواطنين وحتى الآن لم ترد أي شكوى بتسجيل أعراض جانبية خطيرة بعد أخذ اللقاح، وفيما يتعلق بالإصابة بالفيروس بعد أخذ اللقاح، مؤكدة على أن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يحد من الأعراض بدلا من أنها خطيرة يجعلها بسيطة ومتوسطة.

وطالبت الوزارة من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أنها الجهة الوحدية المنوطة بتطعيم المواطنين، وأعلنت أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي مؤسسة تروج لنفسها بأنها تطعم المواطنين.