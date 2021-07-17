بعد نفاد تذاكر القطارات.. بدائل السفر إلى المحافظات وأسعارها

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد، إن تذاكر قطارات السكة الحديد في الخطين القبلي والبحري قاربت على النفاذ، مشيرة إلى اكتمال عمليات الحجز لغالبية القطارات بكل أنواعها، سواء الروسي والمكيف و«VIp» والنوم، وذلك تزامنًا مع رغبة مئات الآلاف من المواطنين الذين يعملون في القاهرة والجيزة في حضور عيد الأضحى 2021 مع أسرهم وعائلاتهم.

وأدى قرب نفاذ تذاكر القطارات إلى بحث كثيرين عن بدائل السفر إلى المحافظات التي ينتمون لها، وليس أمامهم سوى وسيلتين، إما ركوب سيارات الأجرة الميكروباص من موقف المحافظات بالمرج، أو ركوب أتوبيسات النقل الجماعي من عدة محطات، إما عبود أو المنيب أو الجيزة، حيث تنطلق أتوبيسات لمحافظات الصعيد والوجه البحري.

وتقدم «الوطن» بدائل السفر بعد نفاذ تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021، من سيارات الميكروباص والأسعار كخدمة يقدمها الموقع للقراء.

أسعار الميكروباص من القاهرة إلى محافظات الوجهين البحري والصعيد

يقول صابر محمود سائق بموقف المرج، إن موقف سيارات خط الصعيد والوجه البحري في المرج يشهد إقبالًا كبيرًا في فترة ما قبل العيد، لرغبة المواطنين الذين تربطهم ظروف عملهم في القاهرة والمحافظات الأخرى في حضور عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، لافتًا إلى أن الأجرة تختلف من محافظة إلى أخرى، كالتالي:

بني سويف 50 جنيهًا، والمنيا 100 جنيه، وأسيوط 130 جنيهًا، والأقصر 170 جنيهًا، وأسوان 200 جنيهًا، وقنا 160 جنيهًا، وسوهاج 150 جنيهًا.

أما بالنسبة لمحافظات الوجه البحري، فإن أجرة الميكروباص من موقف مشعل في الرماية إلى الإسكندرية 70 جنيهًا، ومطروح 125جنيهًا، ومن موقف عبود لمحافظة الدقهلية 35 جنيهًا.

أسعار تذكرة الأتوبيس من القاهرة إلى محافظات الوجهين البحري والصعيد

وبحسب شركات النقل الجماعي، وما رصدته «الوطن»، تختلف أسعار الميكروباص في القاهرة إلى الوجهين البحري والقبلي، بحسب مستوى الخدمات التي تقدمه كل شركة للراكب، وتتراوح أسعار الأتوبيس بحسب الشركة من القاهرة إلى بني سويف ما بين 40 إلى 60 جنيهًا، والمنيا من 110 إلى 130 جنيهًا، وأسيوط من 120 إلى 150جنيهًا.

وتتراوح أسعار التذاكر من القاهرة إلى سوهاج بين 130 إلى 170 جنيهًا، ومحافظة قنا بين 160 إلى 220 جنيهًا، والأقصر من 160 إلى 250 جنيهًا، وأسوان بين 200 جنيه إلى 300 جنيه.

أما بالنسبة لمحافظتي الإسكندرية ومطروح، فإن الميكروباص عادة ما ينطلق من موقف ألماظة شرق القاهرة، وذلك بأجرة 80 جنيهًا للإسكندرية، و150 جنيهًا لمحافظة مطروح، وفي موقف «القللي» في رمسيس يتراوح سعر تذكرة الأتوبيس لمحافظة الدقهلية من 40 جنيه إلى 50 جنيه.