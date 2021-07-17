بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نادي العائلات بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، بتكلفة 2 مليون جنيه؛ ليمثل متنفسًا ومتنزهًا جديدًا يليق بأبناء المدينة.

نادي العائلات مقام على مساحة 5400 متر

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مشروع نادي العائلات مقام على مساحة 5400 متر، ويضم متنزهات وحدائق وملعبًا خماسيًا على مساحة 1200 متر، حيث تم رصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك ووضع النجيل الصناعي وزراعة نباتات الزينة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه بالإضافة إلى تخصيص مكان لانتظار السيارات.

النادي يضم منطقة ترفيهية وألعابًا للأطفال

وأضاف «غراب» أن النادي يضم منطقة ترفيهية وألعابًا للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق، التي بدأت بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بمراحله الثلاث أمام مديرية الري وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، واستكمالا لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وإجازات العيد.

كما وجه محافظ الشرقية، محمد الأباصيري رئيس حي ثان بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة قناطر التسعة، بعد أن تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها وعدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

حضر الافتتاح المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.