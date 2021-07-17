تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

- ضبط 1492 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

* ضبط 5,43 طن «مقطعات دواجن – لحوم مجمدة – كبدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

* ضبط «1,05 طن دواجن – مقطعات دواجن» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

* ضبط «1,1 طن أسماك» معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص»، بمحافظة القليوبية.

* ضبط «187 بطاقة تموينية ذكية» خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة «مالك مخبز بلدي» بمحافظة البحيرة.

* ضبط «4,5 طن عسل – جلوكوز – دقيق فاخر» معبأة داخل خزانات وشكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لإدخالها في عمليات تصنيع الحلوى وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج الحلويات دون ترخيص»، بمحافظة الشرقية.

* ضبط «1 طن جبن أبيض» معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة دون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحتيه للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع جبن دون ترخيص»، بمحافظة البحيرة.

* ضبط «125000 قطعة كمامة» غير مطابقة للمواصفات القياسية ودون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الخردوات»، بمحافظة الغربية.

* ضبط «4 طن أعلاف حيوانية» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص»، بمحافظة الشرقية.

* ضبط «1,75 طن أسمدة زراعية» مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص»، بمحافظة سوهاج.

* اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط 26 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 2849 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.