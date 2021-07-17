أحدهما «سوابق».. ضبط شخصين يتاجران في المخدرات بدمياط

تمكنت مديرية أمن دمياط، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية؛ لإتجارها في المواد المخدرة؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي، بحوزتهما «50 كيلوجرامًا من مخدر البانجو – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض «مطواة».

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.