«مشفهومش وهم بيسرقوا».. ضبط خادمة أثناء بيعها مشغولات ذهبية مسروقة بالقاهرة

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات، حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية «مسروقة» للبيع، لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة بمحافظة بنى سويف، بحوزتها كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن، إحدى السيدات بالجيزة، بإسلوب المغافلة إبان عملها كخادمة طرفها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات اتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.