هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟.. استثناء قطاعين فقط

أيام قليلة تفصل بيننا وبين عيد الأضحى المبارك 2021، ومن أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين خلال هذه الفترة، سواء العاملين بالقطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، كي يستطيعوا حسم أمر عدد أيام الإجازة، ومن ثم يستطيعون رسم خطط قضاء إجازة عيد الأضحى 2021.

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟، وذلك نظرًا لوقوع يوم الأحد بين الإجازتين الأسبوعية الجمعة والسبت، ويوم وقفة عرفات والموافق يوم الإثنين المقبل، وفقًا لما صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حدد المعهد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، ليكون في يوم 20 يوليو المقبل، المقرر أن يوافق يوم الثلاثاء، حيث إنّ أول أيام عيد الأضحى 2021 يكون موافقًا ليوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريًا.

هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية في مصر؟

وجاءت الإجابة وفقًا لبيان رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، منح 8 أيام إجازة للقطاع الحكومي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، ومنح القطاع الخاص 5 أيام كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة العيد وذكرى الثورة.

ووفقًا للبيان تصبح يوم الأحد المقبل إجازة رسمية في مصر لكلا من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ولكن إجازة يوم الأحد المقبل لم تطبق على البنوك والبريد.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

تتمثل الإجازة للمصالح الحكومية والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، في الفترة من 17 يوليو، حتى 24 يوليو.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أما عن إجازة القطاع الخاص؛ فقرر محمد سعفان وزير القوى العاملة تعديلها، لتصبح اعتباراً من يوم 18 يوليو حتى 22 يوليو، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضاً.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى إمكانية تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية المقررة بسبب ظروف العمل، على أن يستحق ضعف أجر هذا اليوم.

إجازة عيد الأضحى للبنوك

أما البنوك؛ فقرر البنك المركزي أنَّ تكون إجازاتهم من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس، على أن يتم العمل يوم الأحد المقبل قبل الإجازة، وأن يعود العمل في البنوك اعتباراً من يوم 25 يوليو.