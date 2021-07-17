إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص: 5 أيام مدفوعة الأجر

شهدت الساعات الماضية، عمليات بحث عدة، عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، تزامنا مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتعديل موعد الإجازة، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في إطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ضمن مشروع «حياة كريمة».

وينتظر عدد كبير من المواطنين حلول عيد الأضحى المبارك 2021، كى يستطيعوا التمتع بالطقوس والتقاليد المعتادة كل عام، كما يذبح بعض المواطنين الأضحية، وهي من مراسم الإحتفال المشهودة بعيد الأضحى المبارك، والتي ترسم صورة واضحة أمام كل منزل، داخل المناطق المختلفة، خاصة بعد انقضاء صلاة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص

ووفقًا لما صدر عن رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن إجازة عيد الأضحى 2021، تقرر منح 8 أيام إجازة للقطاع الحكومي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، ومنح القطاع الخاص 5 أيام كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة العيد وذكرى الثورة.

لتصبح إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص عقب تعديلها من قبل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اعتباراً من يوم 18 يوليو حتى 22 يوليو، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضاً.

وأوضح وزير القوى العاملة، إمكانية تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية المقررة بسبب ظروف العمل، على أن يستحق ضعف أجر هذا اليوم.

إجازة عيد الأضحى 2021

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، ليكون في يوم 20 يوليو المقبل، المقرر أن يوافق يوم الثلاثاء، حيث إنّ أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 يكون موافقًا ليوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريا.

ويبلغ إجمالي الإجازات الرسمية لعام 2021، طوال العام، ويحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، 18 إجازة رسمية، يضاف إليها أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية.