الثالثة.. نقل طالبة ثانوي للمستشفى لإصابتها بإغماء بكفر الشيخ

شهدت مدرسة الشهيد أنور الصبحي، إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي، ونُقلت إلى مستشفى دسوق العام.

وأكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات الصحة، تلقي إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، بتعرض طالبة لحالة إغماء، ليتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها لمستشفى دسوق العام.

وأضاف المصدر، أن الطالبة تدعى «ب . ا . م» بلجنة مدرسة الشهيد أنور الصيحي، فيما يجري عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لها داخل استقبال مستشفى دسوق العام.

وكان مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، استقبل طالبة بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية، إثر إصابتها بحالة «تشنج» أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء.

وأكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات وزارة الصحة، تلقي إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، بتعرض طالبة لهبوط عام، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي، بمدرسة الشهيد عزت الشافعي بمدينة كفر الشيخ المقابلة لحديقة صنعاء.

بينما استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، طالبة بالثانوية العامة (القسم العلمي)، مصابة بحالة إعياء نتيجة هبوط عام، أثناء أدائها امتحان مادة الكيمياء.

وأكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات الصحة، تلقي إشارة من غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، بتعرض «ن . ص . ب»، طالبة، لإصابتها بهبوط عام، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي بلجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بكفر الشيخ.

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أعلنت صباح اليوم، أن من يحق لهم دخول لجنة الامتحان لخوض امتحان مادة الكيمياء هم 13 ألف طالب و726 طالبًا بالقسم العلمي.