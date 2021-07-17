فرح الديباني عن اختيارها سفيرة لـ «حياة كريمة»: سأعرف أوروبا بإنجازاتها

في الاحتفالية الضخمة للمؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، مساء الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه سفراء المبادرة الرئاسية الضخمة رسائل هامة عنها ودورها في تغيير حياة الملايين من المصريين وتنمية القرى والنجوع، عبر فيلم تسجيلي.

ومن بين سفراء المبادرة، مطربة الأوبرا العالمية فرح الديباني، التي خطفت الأنظار بظهورها في الفيلم والاحتفالية التي شارك فيها الآلاف من المواطنين وأفراد حياة كريمة، فضلا عن عدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنية البارزة.

الديباني: فخورة باختياري سفيرة لحياة كريمة.. وسأنشر التطور الضخم الذي حققته بالخارج

أبدت مطربة الأوبرا العالمية فرح الديباني، سعادتها الشديدة بأنها واحدة من بين سفراء حياة كريمة، واختيارهم لها لتمثيل المبادرة الرئاسية الضخمة، التي تعتبرها الأكبر في البلاد حاليا.

وقالت الديباني، لـ «الوطن»، إنها فخورة باختيارها ضمن أفراد المبادرة، والتي تشهد تنوع واهتمام بالغ بالحضور الفني وخصوصا الأوبرالي، وهو ما أسعدها، حيث إنها تتابع حياة كريمة منذ انطلاقها ولمست تأثيرها وتغييرها الضخم في وقت قياسي بين الطرق والمنازل وداخل الريف.

كما أعربت عن كونها تتمنى بحكم أنها سفيرة لحياة كريمة بأن تتمكن من نشر الوعي بها والتعريف بها في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنها من أهم وأكبر المبادرات الحالية، لذلك يجب نقل التطور الضخم بالبلاد والاهتمام بكل فئات المجتمع والمجالات المختلفة، مشيرة إلى أنها سبق أن تناولت جهود المبادرة خلال رحلاتها مسبقا.

وتأمل فرح الديباني أن تتمنى من زيارة قرى حياة كريمة لتقديم مساعدات لهم بنفسها، معتبرة أن الريف المصري هو مصر الخير للبلاد، لذلك ستضع عدة محددات خاصة بدورها كسفيرة للتركيز عليها خلال الفترة المقبل.

وسبق أن كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفنانة الأوبرالية فرح الديباني، بمؤتمر الشباب الوطني السابع في العاصمة الإدارية، عقب حصولها على جائزة أوبرا باريس، حيث إنها أول مصرية تنضم لأوبرا باريس، وحازت على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة لتكون أول عربية تها، وهي حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الغناء الاوبرالى من ألمانيا، وتم اختيارها واختارتها مجلة عالم الأوبرا في المانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة.

وفي يوليو 2019، انطلقت المبادرة الرئاسية رسميا، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب الوطني السابع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 من الشباب المصري وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وسفراء الاتحاد الأفريقي، بهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية في الحضر، لذلك تم البدء بالقرى الأكثر فقرا لإصلاحها وتغييرها، ثم القرى الفقيرة.