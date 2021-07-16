من فتاة العربة إلى ضحية قطار منوف.. السيسي يحتفي بالبسطاء في المؤتمرات

ببساطتهم الشديدة وابتسامتهم الخجولة، خطفوا الأنظار رغم عدم شهرتهم السياسية أو الفنية أو حتى كونهم من بين الشخصيات العامة، ولكنهم حظوا بمكانة رفيعة عبر مواقع هامة أو تدوينات مؤثرة، ليحظوا بفرصة ثمينة وهي مجاورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات الوطنية، آخرهم بالأمس في المؤتمر الوطني الأول لمبادرة «حياة كريمة».

بطل واقعة قطار منوف في مؤتمر حياة كريمة بحضور السيسي

في احتفالية ضخمة، حضرها السيسي، انطلق المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي استعرض نجاحها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع في قرى ومراكز المبادرة، حضر محمد رشاد مصطفى، صاحب واقعة كمسري قطار منوف طنطا، بدعوة من الرئيس.

وأبدى محمد رشاد، صاحب واقعة قطار منوف، شكره البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكريمه له خلال مؤتمر «حياة كريمة»، مؤكدا على أن هذا اليوم أسعد يوم في حياته، وأن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل المصريين».

في لفتة إنسانية عظيمة تؤكد إن #حياة_كريمة مبادرة لعزة النفس وكرامة المواطن المصري..

الرئيس السيسي وجه دعوة للمواطن "محمد رشاد مصطفى" صاحب واقعة "كمسري قطار منوف - طنطا" لحضور احتفالية انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة والذي حضر الاحتفالية بالفعل pic.twitter.com/rOhA22xyal — dmctv (@dmctv) July 15, 2021

وخلال المؤتمر نفسه أمس، الذي شارك فيه آلاف المواطنين من كل طوائف الشعب المصري، حضرت السيدة مروة العبد، الشهيرة بـ«فتاة التروسيكل»، التي سبق وكرمها الرئيس واستقبلها بقصر الاتحادية، وحضرت أحد المؤتمرات الوطنية السابقة.

هديل وكيلاني وفتاة الشيخوخة.. يلفتون الأنظار بجوار السيسي

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحرص السيسي فيها على الاحتفاء بشخصيات أثرت بالمجتمع في المؤتمرات الوطنية وأصبحت أيقونات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه في مؤتمر الشباب السابع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقى بهديل ماجد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي قدمت نفسها بكونها تلقب بـ«أم كلثوم الصغيرة» وسردت جانبا من حكاياتها بالمؤتمر، وطلبت الغناء أمام الرئيس، وسط تصفيق حاد، ليصعد السيسي سريعا بعد غنائها لمنصة المؤتمر، ويحيها ويعينها على النزول من المنصة، في موقف إنساني لافت.

وفي المؤتمر نفسه، جلست إلى جوار السيسي منار السعيد، والملقبة بـ«فتاة الشيخوخة»، كونها مصابة بمرض نادر جعلها تبدو في سن كبير رغم كونها في العشرينات من عمرها، ما كان يجعلها تتعرض لمعاناة طويلة من التنمر، بالإضافة لمريم عادل عزب المصابة بمتلازمة داون، والتي حققت الميدالية الذهبية بأولمبياد الفروسية، ومحمد كيلاني بطل ماراثون لذوي القدرات الخاصة، وهيثم السد مدرس وصاحب فكرة «عربية الحواديت» لتثقيف أطفال الريف، وفرح الديباني أول مغنية مصرية وعربية في أوبرا باريس، ومنال مصطفى دهب صاحبة مشروع عربة طعام «أم دهب»، وزينب رمضان مهندسة اختبارات بأكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان، وأصغر فتاة مكتشفة علاج لفيروس سي.

الزغبي وهديل ومصطفى ومريم.. يجاورون الرئيس في مؤتمرات الشباب

وقبل ذلك، وتحديدا في يوليو 2017، ظهر الشاب ياسين الزغبي، في المؤتمر الرابع للشباب، بمحافظة الإسكندرية، إلى جوار السيسي وصافحه واحتضنه وقبله من رأسه، ورحب به قائلا: «ياسين هو نموذج جيد للشباب المصري الذي يتحدى المحن»، كون الشاب الذي فقد ساقه اليسرى منذ الثانية عشر من عمره، يطوف المحافظات على دراجة بخارية للقاء المواطنين والجلوس معهم لمعرفة مشكلاتهم ومطالبهم، لطرحها في المؤتمر.

وبعد أن تصدرت مريم فتح الباب، شاشات التليفزيون والصحف، لكونها الأولى على الثانوية العامة لعام 2017، أفصحت أن والدها يعمل «بواب» بحب وتقدير بالغ، فتحولت لأيقونة من الاجتهاد والإخلاص للوالدين، ليحرص السيسي على دعمها ودعوتها للجلوس إلى جواره، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري الرابع للشباب، تقديرا لها، بالإضافة إلى الطالبة آية طه مسعود، الحاصلة على المركز الأول بالقسم الأدبي لطلاب الدمج، والتي حرص السيسي على حضورها أيضًا للمؤتمر، لتكريمها لجهودها في التعليم، وبعد أيام قليلة أهداها سيارة لتساعدها على الذهاب إلى الجامعة.

وفي يناير 2017، جاورت شيماء خميس، الرئيس السيسي في المؤتمر الثاني للشباب، بمدينة أسوان، لتعرض أمامه ملفات تخص محافظة البحر الأحمر، والتي تنتمي لمدينة القصير وتناقشت مع الرئيس 4 محاور بشأن البحر الأحمر، وعقب 3 أشهر، جاورت الرئيس منى السيد، المعروفة بـ«فتاة العربة»، حيث أهداها سيارة كهدية لإعانتها، أثناء استقباله لها مسبقا في القصر الرئاسي.

وخطف الأنظار بالمؤتمر الأول للشباب في أكتوبر 2016، بشرم الشيخ، ورهان رؤوف أحد منظمي المؤتمر وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وعلى يساره مصطفى مجدي الطالب في قسم الإدارة المالية بالصف الأول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بظهورهما جالسين إلى جوار الرئيس في الجلسة الافتتاحية، تشجيعا منه للشباب، ما حصد إعجابا ضخما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.